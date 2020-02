Tarkett : résultat net attribuable à 39,6 millions en 2019

13/02/2020 | 18:15

Annoncé ce soir, le résultat net attribuable aux actionnaire du groupe Tarkett s'affiche à 39,6 millions d'euros pour l'exercice 2019, en baisse de -19,7% par rapport à 2018.



Le chiffre d'affaires est mieux orienté, à un peu moins de 3 milliards d'euros, en hausse de +5,5%. L'EBITDA ajusté avant application IFRS16 est globalement stable (+0,3%, à 249,5 millions d'euros).



'Le Groupe va poursuivre ses initiatives stratégiques pour accroître ses ventes et restaurer sa rentabilité. Le programme de réduction des coûts vise 30 millions d'euros d'économies en 2020 et devrait se traduire par une progression de la marge d'EBITDA ajusté en 2020', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.