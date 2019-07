Tarkett : résultat net de 7,7 millions d'euros

23/07/2019 | 18:05

Tarkett a bouclé le premier semestre 2019 sur un résultat net attribuable aux actionnaires de 7,7 millions d'euros, contre 28,7 millions un an plus tôt.



Le spécialiste des revêtements de sol a par ailleurs fait état d'un chiffre d'affaires de 1,42 milliard d'euros. Pour la même période en 2018, il s'élevait à 1,32 milliard d'euros. L'Ebitda ajusté est, lui, ressorti à 126,7 millions d'euros, contre 116,1 lors du premier semestre 2018.



“Tarkett confirme que les conditions de marché sont mitigées sur 2019. L'environnement économique reste peu porteur pour les activités de revêtements de sol, tandis que le Sport devrait continuer à croître significativement. Tarkett va poursuivre son programme d'amélioration continue et a déjà annoncé des mesures de réduction des coûts afin d'améliorer sa rentabilité”, indique le groupe s'agissant de ses perspectives.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.