Tarkett : révision de la politique de dividende

18/03/2020 | 08:20

Tarkett annonce que son directoire va proposer la modification à titre exceptionnel de la politique de distribution des dividendes pour 2020, et la suppression du dividende de 0,24 euro par action versé en 2020 qui avait été initialement annoncé le 13 février.



'Dans un contexte économique incertain, nous mettons en oeuvre toutes les actions nécessaires pour protéger nos cash-flows et adapter le groupe à ce nouvel environnement', déclare le spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives.



Tout en gérant de manière rigoureuse la situation actuelle et ses effets immédiats, Tarkett reste pleinement engagé dans l'exécution de ses initiatives stratégiques, et notamment son programme de réduction des coûts, pour atteindre ses objectifs financiers à moyen terme.



