Tarkett : série de nominations au comité exécutif

22/07/2020 | 08:55

Le spécialiste du revêtement de sols Tarkett fait part d'une série de nouvelles nominations au comité exécutif, dont celle d'Eric Daliere qui prend les responsabilités de président de Tarkett Amérique du Nord en plus de celles de Tarkett Sports.



Audrey Dauvet devient directrice juridique et assurera également les fonctions de secrétaire du conseil de surveillance. Enfin, Arnaud Marquis devient directeur du développement durable et Carine Vinardi, directrice de la R&D et des opérations.



