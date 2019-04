Tarkett : vers la fermeture de deux usines au Canada

17/04/2019 | 08:51

Tarkett annonce des changements dans son dispositif industriel en Amérique du Nord, dans sa stratégie qui vise à optimiser ses opérations et à lui permettre d'être mieux positionné pour répondre aux besoins du marché nord-américain.



Le spécialiste des revêtements de sol va ainsi fermer les usines de Waterloo (Ontario) et de Truro (Nouvelle-Écosse) au Canada, comptant respectivement 70 et 240 employés, pour transférer toutes leurs activités de production vers des sites aux États-Unis.



Ces mouvements permettront de réduire la structure de coûts en Amérique du Nord et de réaliser les synergies de coûts attendues dans le cadre de l'acquisition de Lexmark. Tarkett prévoit de terminer le processus de fermeture d'ici la fin de l'année.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.