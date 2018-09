Tarkett : en 'position d'attente', Oddo BHF réduit sa cible

28/09/2018 | 10:32

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour abaisser son objectif de cours sur le titre Tarkett, qui passe de 25 à 22 euros, estimant que le groupe entre dans une 'phase d'incertitude'.



'Le principal élément récent est sans conteste l'annonce du départ de Glen Morrison pourtant en charge de la présidence du Directoire depuis peu de temps (1er septembre 2017). Ce départ ne serait pas dû à des divergences stratégiques avec le Conseil de Surveillance. Alors que ce dernier vient de nommer à titre provisoire Fabrice Barthélémy (Président de la division EMEA & Latam et ancien CFO du groupe), un nouveau CEO devrait être nommé ultérieurement. Des recherches sont actuellement en cours (interne et externe). Ce changement a plutôt été mal perçu malgré la présence de F. Barthélémy pourtant connu de la communauté financière. En effet, un changement rapide peut toujours interroger entre autres sur la poursuite de la stratégie et des objectifs financiers moyen terme présentés par le précédent management', retient Oddo BHF.



Estimant que 'la visibilité pour le prochain exercice reste aléatoire (contexte macro, coûts matières premières...)', Oddo BHF - qui salue néanmoins une acquisition stratégique avec la reprise de Lexmark, présentant 'de nombreuses opportunités' - maintient son opinion 'neutre' sur le titre.





