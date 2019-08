Accord préliminaire pour le rachat de British Steel

Données financières (INR) CA 2020 1 593 Mrd EBIT 2020 156 Mrd Résultat net 2020 51 063 M Dette 2020 963 Mrd Rendement 2020 2,84% PER 2020 8,43x PER 2021 6,02x VE / CA2020 0,87x VE / CA2021 0,86x Capitalisation 418 Mrd Graphique TATA STEEL LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TATA STEEL LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 23 Objectif de cours Moyen 469,83 INR Dernier Cours de Cloture 364,65 INR Ecart / Objectif Haut 85,1% Ecart / Objectif Moyen 28,8% Ecart / Objectif Bas -12,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thachat Viswanath Narendran Chief Executive Officer, Executive Director & MD Natarajan Chandrasekaran Chairman Koushik Chatterjee Chief Financial Officer & Executive Director Ashok Kumar Chief Technology Officer-Process Vinay V. Mahashabde Chief Technical Officer-Flat Products Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TATA STEEL LIMITED -30.02% 5 831 NUCOR -6.41% 14 464 POSCO --.--% 13 601 ARCELORMITTAL -36.92% 12 857 NOVOLIPETSK STEEL PAO -7.69% 12 658 NOVOLIPETSK STEEL PAO --.--% 12 658