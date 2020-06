La Pologne va accélérer sa sortie du charbon-sources

Données financières PLN USD EUR CA 2020 20 511 M 5 226 M 4 675 M Résultat net 2020 765 M 195 M 174 M Dette nette 2020 13 524 M 3 446 M 3 082 M PER 2020 2,93x Rendement 2020 - Capitalisation 2 261 M 571 M 515 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 0,77x Nbr Employés 26 086 Flottant 59,5% Graphique TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 1,42 PLN Dernier Cours de Cloture 1,29 PLN Ecart / Objectif Haut 59,7% Ecart / Objectif Moyen 10,1% Ecart / Objectif Bas -22,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Filip Wojciech Grzegorczyk President-Management Board Beata Chlodzinska Chairman-Supervisory Board Marek Wadowski Vice President-Finance Jacek Szyke Secretary & Member-Supervisory Board Jan Pludowski Independent Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -21.34% 571 NEXTERA ENERGY 5.57% 125 128 ENEL S.P.A. -1.05% 79 154 DOMINION ENERGY, INC. 3.71% 72 083 IBERDROLA 5.66% 69 393 DUKE ENERGY CORPORATION -4.13% 64 256