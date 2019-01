Taylor Wimpey : en tête du Footsie, la direction optimiste

09/01/2019 | 11:31

Plus forte hausse de l'indice londonien FTSE 100, l'action du promoteur immobilier Taylor Wimpey prenait plus de 5% à la Bourse de Londres ce matin.



Le groupe s'est montré confiant en vue des comptes annuels de 2018 qui seront publiés le 27 février prochain. Le directeur général, Pete Redfern, a déclaré que l'exercice 2018 s'est caractérisé par une 'solide performance, en ligne avec nos attentes'. Malgré 'l'incertitude macroéconomique, le marché du logement est resté stable en 2018 et notre performance commerciale a été bonne', a-t-il ajouté.



En guise de prévisions pour 2019, Pete Redfern a confirmé la prévision de stabilité des volumes et d'amélioration de la performance opérationnelle du groupe. Entre fin 2017 et fin 2018, le montant du carnet de commandes est passé de 1.628 à 1.782 millions de livres sterling soit, en nombre de logements, 7.136 et 8.304 unités.









