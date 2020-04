Tecan Group Ltd. : La tendance est haussière

Données financières (CHF) CA 2020 666 M EBIT 2020 97,9 M Résultat net 2020 84,7 M Trésorerie 2020 323 M Rendement 2020 0,77% PER 2020 44,5x PER 2021 39,1x VE / CA2020 5,17x VE / CA2021 4,71x Capitalisation 3 769 M Prochain événement sur TECAN GROUP LTD. 12/08/20 Premier semestre 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 295,33 CHF Dernier Cours de Cloture 316,00 CHF Ecart / Objectif Haut -3,16% Ecart / Objectif Moyen -6,54% Ecart / Objectif Bas -13,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Achim von Leoprechting Chief Executive Officer Lukas Braunschweiler Chairman Ulrich Kanter EVP, Head-Operations & Information Technology Tania Micki Chief Financial Officer Wael Yared Chief Technology Officer, Executive VP, Head-R&D