Tecan a nommé Achim von Leoprechting directeur général

Zurich (awp) - Tecan s'est trouvé un nouveau directeur général. Le spécialiste zurichois de l'automatisation de laboratoires a nommé à ce poste Achim von Leoprechting. Prenant ses fonctions le 1er avril, il succèdera à David Martyr, lequel prendra sa retraite après avoir dirigé la société de Männedorf durant six ans et demi.

Disposant de plus de 20 ans d'expérience de la branche des sciences de la vie, M. von Leoprechting dirige actuellement la division Partnering Business de Tecan et a rejoint à ce titre en 2013 la direction générale du groupe, précise mardi l'entreprise zurichoise. Auparavant, soit entre 2002 et 2013, le dirigeant a assumé diverses responsabilités au sein de Perkinelmer.

Avant de rejoindre Tecan, M. von Leoprechting a oeuvré en tant que vice-président de la division Life-Science du fabricant américain d'instruments de mesure scientifique Perkinelmer. "Il dispose d'une base idéale avec une vaste expérience dans le domaine de la recherche ainsi que le diagnostic clinique en vue de conduire Tecan", a souligné le directeur général sortant, cité dans le communiqué.

Sous la conduite de M. von Leoprechting, l'unité Partnering Business a affiché une croissance annuelle moyenne de 9%, a poursuivi M. Martyr. Egalement cité dans le communiqué, le président de Tecan, Lukas Braunschweiler, a pour sa part noté que le future directeur général représente le "candidat idéal à la succession de M. Martyr. Après avoir enregistré un exercice 2018 couronné de succès, Tecan se trouve en position de force et présente de belles perspectives pour l'avenir".

vj/al