Tecan: accord de coopération avec Thermo Fischer

Données financières CHF USD EUR CA 2020 670 M 738 M 622 M Résultat net 2020 86,4 M 95,2 M 80,2 M Tréso. nette 2020 318 M 351 M 295 M PER 2020 53,3x Rendement 2020 0,64% Capitalisation 4 575 M 5 053 M 4 245 M VE / CA 2020 6,35x VE / CA 2021 5,79x Nbr Employés 1 932 Flottant 99,4% Tendances analyse technique TECAN GROUP LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 318,33 CHF Dernier Cours de Cloture 380,80 CHF Ecart / Objectif Haut -1,52% Ecart / Objectif Moyen -16,4% Ecart / Objectif Bas -27,8% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Achim von Leoprechting Chief Executive Officer Lukas Braunschweiler Chairman Ulrich Kanter EVP, Head-Operations & Information Technology Tania Micki Chief Financial Officer Wael Yared Chief Technology Officer, Executive VP, Head-R&D Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TECAN GROUP LTD. 40.00% 4 969 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION -7.95% 18 245 CANON INC. -40.38% 17 659 INGENICO GROUP 40.08% 9 962 RICOH COMPANY, LTD. -40.18% 5 022 BROTHER INDUSTRIES, LTD. -26.95% 4 312