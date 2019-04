Tecan nomme Wael Yared à la direction comme directeur développement

Zurich (awp) - Le spécialiste des équipements de laboratoires Tecan a désigné Wael Yared comme membre de la direction et directeur technologique (Chief Technology Officer, CTO) et directeur Recherche et développement. Il entrera en fonction au plus tard en août prochain, a indiqué jeudi soir l'entreprise de Männedorf.

M. Yared jouit de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la recherche et du développement de produits. Il travaillait auparavant pour l'américaine BioAnalytics.

Par ailleurs, les compétences d'Ulrich Kanter, membre de la direction, seront étendues. Il continuera de diriger la production au niveau mondial et s'occupera en plus de l'intégration des récentes acquisitions et du segment informatique et numérisation.

yr/rp