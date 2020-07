Tech Data : prévoit d'investir environ 750 millions USD pour accélérer la transformation numérique

L’acquisition de Tech Data au moyen de fonds gérés par des sociétés affiliées d’Apollo étant désormais terminée, des investissements vont être réalisés au cours des cinq prochaines années

Son acquisition au moyen de fonds gérés par des sociétés affiliées d’Apollo Global Management étant désormais terminée, Tech Data (ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle prévoyait d’investir environ 750 millions USD dans des initiatives de transformation numérique, au cours des cinq prochaines années. Cet investissement soutiendra la stratégie de Tech Data visant à accélérer l’innovation de manière à offrir des expériences améliorées et une plus grande agilité aux entreprises de tout l’écosystème technologique.

« L’acquisition de Tech Data par les fonds d’Apollo représente une étape importante, et leur soutien à notre engagement pluriannuel de ressources souligne notre concentration collective sur la création de valeur à long terme », a déclaré Rich Hume, PDG de Tech Data. « Nous poursuivons l’exécution de notre stratégie qui vise à transformer notre société pour qu’elle devienne la référence en termes de norme d’excellence opérationnelle et culturelle au sein de notre industrie. Nous pensons qu’Apollo sera un partenaire inestimable pour nous aider à mieux permettre à nos partenaires réseaux de commercialiser les produits et solutions technologiques dont le monde a besoin pour se connecter, se développer et progresser. »

Les initiatives de transformation numérique de Tech Data ont pour but de fournir une automatisation, des plateformes et des analyses à la pointe de la technologie, qui permettront à la Société d’être plus agile et plus réactive aux besoins en évolution rapide de ses partenaires réseaux. Le programme comprend la construction d’une plateforme commerciale numérique hyperévolutive et d’une place de marché numérique basée sur le cloud, toutes deux conçues pour soutenir les plans de croissance ambitieux de Tech Data et servir les marchés technologiques émergents et les différents modèles de consommation.

« Apollo voit Tech Data comme une plateforme solide permettant une croissance significative et une diversification accrue, et nous nous engageons à soutenir les investissements basés sur cette vision », a affirmé pour sa part Robert Kalsow-Ramos, partenaire de capitaux propres, chez Apollo. « Cet investissement portant sur les cinq prochaines années va contribuer à garantir que l’entreprise dispose des ressources nécessaires pour lancer un programme audacieux d’activation et d’innovation numérique, qui transformera la manière dont elle dessert les partenaires réseaux et les employés. »

