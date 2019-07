Technicolor : Un soutien à mettre à profit 04/07/2019 | 08:34 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 0.83€ | Objectif : 0.915€ | Stop : 0.78€ | Seuil d'invalidation : 0.77€ | Potentiel : 10.24% La pression vendeuse pourrait s'essouffler prochainement sur le titre Technicolor. En effet, la zone support actuellement testée des 0.8 EUR arrive en renfort et pourrait contenir, au moins à court terme, les velléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 0.83 € pour viser les 0.915 €. Graphique TECHNICOLOR Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 0.68 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

La proximité du support moyen terme des 0.8 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.24 fois son chiffre d'affaires.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 1.02 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Production de divertissement Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TECHNICOLOR -15.15% 377 VIVENDI 17.20% 35 240 BOLLORÉ 13.83% 13 133 VIACOM 21.25% 12 779 DOLBY LABORATORIES, INC. 5.11% 6 626 WORLD WRESTLING ENTERTAINME.. -0.12% 5 825 MULTICHOICE GROUP LTD --.--% 4 232 BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LT.. --.--% 2 942 SEGA SAMMY HOLDINGS INC. -11.18% 2 890 ENTERTAINMENT ONE LTD 17.50% 2 612 LIONS GATE ENTERTAINMENT CO.. -23.35% 2 609

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2019 3 906 M EBIT 2019 103 M Résultat net 2019 -2,50 M Dette 2019 589 M Rendement 2019 - PER 2019 -162x PER 2020 4,05x VE / CA2019 0,24x VE / CA2020 0,21x Capitalisation 335 M Prochain événement sur TECHNICOLOR 24/07/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 1,30 € Dernier Cours de Cloture 0,81 € Ecart / Objectif Haut 122% Ecart / Objectif Moyen 60,6% Ecart / Objectif Bas 23,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Frédéric Boris Rose Chief Executive Officer & Director Bruce L. Hack Chairman Nathan Wappet Chief Operating Officer-Production Services Laurent Carozzi Chief Financial Officer Ginny Davis Chief Information & Security Officer