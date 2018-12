Technicolor : Oddo BHF maintient sa prudence sur le titre

21/12/2018 | 10:33

Notant une déception sur les ventes de DVD en fin d'année, et après une petite révision en baisse de l'objectif d'EBITDA 2018 (entre 265 et 275 millions d'euros à taux de change constant, la guidance initiale faisant état d'une stabilité hors change, soit environ 280 millions), l'analyste Oddo BHF indique maintenir sa recommandation neutre sur le titre Technicolor, assortie d'un objectif de cours de 1 euro.



'Après des profits warnings en 2016 et 2017, Technicolor en émet un nouveau en 2018. Il est toutefois d'une ampleur limitée mais rappelle que le groupe opère dans un environnement très compliqué (maturité des marchés des décodeurs et des DVD, contexte 'composants' très difficile, contraintes de production dans les effets visuels...). Nous restons prudents sur la valeur', explique Oddo BHF.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.