TECHNICOLOR : ACTIVITE DU TROISIEME TRIMESTRE 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Technicolor : Activité du troisieme trimestre 2018

Paris (France), 24 octobre 2018 - Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) rend compte aujourd'hui de son activité du troisième trimestre 2018.

Les résultats de Technicolor au troisième trimestre sont restés stables en dépit d'un environnement difficile. A taux de change constants, le chiffre d'affaires a légèrement augmenté par rapport au troisième trimestre 2017.

Technicolor confirme ses attentes d'un EBITDA ajusté des activités poursuivies globalement stable par rapport à 2017 à taux de change constants. Cette prévision intègre l'impact positif du plan de transformation du segment Maison Connectée, associé à des actions significatives de contrôle des coûts à travers le Groupe qui permettent de compenser les pressions additionnelles du marché.

Services Entertainment

Pour le trimestre écoulé, le chiffre d'affaires est en ligne avec celui de l'année dernière à taux de change constants et courants. Depuis le début de l'année, et à taux de change constants, le chiffre d'affaires est légèrement inférieur à celui de l'an passé, la croissance des Services de Production ne compensant pas totalement la baisse du chiffre d'affaires des Services DVD.

Services de Production : croissance moyenne à un chiffre sur le trimestre : Effets Visuels pour films et séries TV : Chiffre d'affaires trimestriel record, avec une croissance exceptionnelle à deux chiffres, sur la base d'un portefeuille solide de nouveaux projets qui se prolongeront jusqu'en 2019. Les équipes Effets Visuels ont mené à bien six projets majeurs pour le cinéma et la télévision au cours du troisième trimestre tout en continuant à travailler sur plus de 25 projets de films et séries TV supplémentaires. Mill Film a réussi l'ouverture de ses nouveaux bureaux à Montréal (Canada) et à Adélaïde (Australie) ; Technicolor a par ailleurs continué à recruter des nouveaux talents, notamment en Inde et au Canada, pour étendre ses capacités de production ; Effets Visuels pour la Publicité : Chiffre d'affaires en croissance moyenne à un chiffre sur le trimestre. Technicolor a continué à recruter des nouveaux talents et à adapter sa structure de coûts et son organisation à l'évolution rapide des conditions de marché. Les activités de Publicité ont également continué à recueillir de nombreuses distinctions pour leur travail, dont sept Clio Awards ; Post-Production : Chiffre d'affaires en baisse par rapport à l'année précédente; Animation & Jeux : Recul du chiffre d'affaires en raison d'un calendrier de production moins favorable qu'en 2017. L'équipe Animation a poursuivi ses travaux sur Astérix - Le secret de la potion magique pour M6 et sur The Spongebob Movie: It's a wonderful Sponge pour Paramount, en plus de sept séries à épisodes. L'équipe des Jeux a contribué à de nombreux titres AAA, parmi lesquels Madden NFL 19 , NHL 19 et FIFA 19 d'EA , tous sortis au cours du troisième trimestre.

Services DVD : les volumes globaux de réplication de disques ont diminué au cours du troisième trimestre par rapport à l'an passé. Les impacts négatifs sur le chiffre d'affaires des baisses de volumes associés à la Définition Standard, aux jeux et au CD ont été partiellement compensés par la demande croissante pour des formats Blu-ray TM et Ultra HD supérieurs : Les volumes Blu-ray (TM) sont en hausse de 9% ; Les volumes associés à la Définition Standard sont en baisse de 20% en raison d'une activité catalogue plus faible chez certains clients et de changements dans la configuration de packaging choisie par un grand studio.

Maison Connectée

Pour le trimestre, le chiffre d'affaires est stable à taux de change constants par rapport à l'exercice précédent. Depuis le début de l'année, les ventes totales sont inférieures à celles de l'année dernière, en grande partie en raison de la faiblesse de la vidéo en Amérique du Nord.

Amérique du Nord : Le chiffre d'affaires réalisé avec les clients nord-américains a diminué par rapport au troisième trimestre de 2017 : La baisse de l'activité avec les câblo-opérateurs nord-américains est notamment attribuable à la réduction de la demande de décodeurs vidéo de Charter. Cette diminution a été partiellement compensée par la demande accrue de Comcast en passerelle haut débit et par la demande globale des clients de la syndication où le Groupe bénéficie de sa position de fournisseur unique pour les passerelles DOCSIS 3.1 ; En dehors du secteur du câble, l'Amérique du Nord connaît également une baisse, principalement en raison de la mise en oeuvre du programme de sélectivité client, qui a permis de réduire les volumes dans le secteur des produits satellites.



Europe, Moyen-Orient & Afrique, Asie-Pacifique et Amérique Latine : Croissance moyenne à un chiffre grâce aux commandes importantes réalisées par les 50+ clients. Les ventes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique sont restées stables par rapport à l'année dernière, alors que la croissance observée en Asie-Pacifique et en Amérique latine a été solide.



L'environnement et le cadre réglementaire qui s'applique aux composants demeurent difficiles : Par rapport aux trimestres précédents, bien que la situation s'améliore progressivement du point de vue du prix des puces mémoires, les coûts des MLCC ont, pour leur part, continué à augmenter sensiblement ; Comme indiqué précédemment, le Groupe refacture à ses clients la grande majorité des augmentations de coûts identifiables ; En ce qui concerne les barèmes douaniers US appliqués à certains de nos produits fabriqués en Chine, l'impact est limité en 2018 du fait de la diversification géographique des sites de production auxquels nous recourrons. Par exemple, la passerelle DOCSIS 3.1 produite en grande quantité pour Comcast et des clients de la syndication est fabriquée au Vietnam. Des actions supplémentaires ont été lancées pour déplacer la production de nos produits hors de Chine.



Enfin, le plan de transformation sur 3 ans se déroule comme annoncé. Le segment Maison Connectée déploie de nouvelles initiatives pour gagner en compétitivité et en différentiation afin d'améliorer les performances de notre chaine d'approvisionnement et de gérer les contraintes actuelles du secteur.

Perspectives

Pour le reste de l'année, Technicolor s'attend à une baisse de plus de 15% des ventes de produits aux câblo-opérateurs nord-américains, à une pression soutenue sur les coûts des composants et à la volatilité du marché des Services DVD.

Après avoir intensifié ses opérations de transformation et d'ajustement des coûts en raison de conditions de marché plus difficiles que prévues pour le second semestre, Technicolor confirme qu'il attend un EBITDA ajusté des activités poursuivies globalement stable à taux de change constants par rapport à 2017. Cela suppose une absence de détérioration des conditions de marché.

Evolution de la composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a coopté en tant qu'administrateur Maarten Wildschut qui avait rejoint le Conseil en qualité de Censeur en juillet, en remplacement de Hilton Romanski. M. Romanski et Mme Birgit Conix ont récemment démissionné de leurs mandats d'administrateurs de la Société afin de se consacrer à leurs nouvelles fonctions respectivement d'Associé de Siris Capital, un des principaux acteurs du private equity, et de Directrice financière de TUI Group, le leader mondial des voyages touristiques.

Calendrier financier

Résultats annuels 2018 24 février 2019

###

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Technicolor auprès de l'Autorité des marchés financiers.

###

A propos de Technicolor

Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media & Entertainment, est à la pointe de l'innovation numérique. Grâce à nos laboratoires de recherche et d'innovation de premier plan, nous occupons des positions-clés sur le marché au travers de la fourniture de services vidéo avancés pour les créateurs et les distributeurs de contenu. Nous bénéficions également d'un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur les technologies de l'image et du son. Notre engagement : soutenir le développement de nouvelles expériences passionnantes pour les consommateurs au cinéma, à la maison, ou en mobilité. Pour plus d'informations, visitez : www.technicolor.com

Les actions Technicolor sont enregistrées sur Euronext Paris (TCH) et sont négociables aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY).

