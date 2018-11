COMMUNIQUE DE PRESSE

Technicolor : Commentaires sur les informations circulant sur le marchE

Paris (France), 19 novembre 2018 - Des dépêches d'agence et des rumeurs de marché ont fait état d'éventuelles transactions impliquant Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY). Technicolor passe en revue et évalue régulièrement les options stratégiques envisageables pour ses activités, que ce soit sous forme d'acquisitions, de rapprochements ou de cessions, à la poursuite de l'intérêt social et de celui des parties prenantes de la société. Ceci peut passer par des discussions avec des concurrents ou avec des investisseurs financiers. Ce processus est en ligne avec la mission du management de poursuivre un objectif de création de valeur pour les actionnaires.

À cet égard, Technicolor souligne que les discussions sont à un stade préliminaire. Aucune décision stratégique ou engagement n'a été pris.

Technicolor ne commentera pas plus avant les rumeurs de marché.

A propos de Technicolor

Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media & Entertainment, est à la pointe de l'innovation numérique. Grâce à nos laboratoires de recherche et d'innovation de premier plan, nous occupons des positions-clés sur le marché au travers de la fourniture de services vidéo avancés pour les créateurs et les distributeurs de contenu. Nous bénéficions également d'un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur les technologies de l'image et du son. Notre engagement : soutenir le développement de nouvelles expériences passionnantes pour les consommateurs au cinéma, à la maison, ou en mobilité.

Les actions Technicolor sont enregistrées sur Euronext Paris (TCH) et sont négociables aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY).

