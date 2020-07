TECHNICOLOR : adoption du projet de plan de sauvegarde par le comité des créanciers

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le comité des établissements de crédit et assimilés (CECA) a approuvé le projet de plan de sauvegarde de Technicolor à une majorité de 100% des votes exprimés. Le groupe rappelle qu'une forte participation est nécessaire à son assemblée générale pour atteindre le niveau de quorum minimum. De plus, un vote positif des actionnaires en faveur de toutes les résolutions est de la plus haute importance pour l'avenir de la société. Cela en effet facilitera la mise en œuvre du plan de sauvegarde, ouvrant un nouveau chapitre au développement de l'entreprise.Dans le cas contraire, Technicolor n'aura d'autre choix que de demander au tribunal d'engager une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, auquel cas la quasi-totalité des actifs de la société pourrait être attribuée ou vendue aux prêteurs du nouveau financement et aux prêteurs existants, permettant la poursuite des activités du groupe (au niveau des filiales) et les échanges avec les clients et fournisseurs, grâce à une structure financière renforcée.Toutefois assure Technicolor, dans une telle situation, les actions de la société perdraient la totalité ou la quasi-totalité de leur valeur.