TECHNICOLOR : envisage l'ouverture en France d'une sauvegarde financière accélérée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Technicolor a annoncé que, dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte le 2 juin, les négociations avec ses prêteurs avancent et que, afin de faciliter la mise en œuvre d’un eopération de restructuration, la société souhaite avoir la possibilité de demander, le cas échéant, l'ouverture en France d'une sauvegarde financière accélérée («SFA») (qui est une forme de procédure de sauvegarde pré-négociée avec les créanciers financiers uniquement) visant Technicolor SA et la reconnaissance de la SFA aux États-Unis, conformément à la réglementation applicable (Procédure de Reconnaissance).La Procédure de Reconnaissance est une procédure qui a pour seul objectif d'acter des effets d'une procédure étrangère aux États-Unis (ici la SFA française), dans un processus allégé.Alors que la mise en œuvre d'une opération de restructuration en conciliation nécessite le consentement de 100 % des prêteurs concernés au titre des Contrats de Crédit, la SFA permettrait la mise en œuvre d'une telle opération avec seulement l'accord de la majorité des deux tiers des prêteurs concernés.Comme annoncé dans le communiqué de presse du 4 juin, le spécialiste des technologie de l'image et du son a reçu une proposition globale indicative d'institutions financières représentant environ 59% des prêteurs du Prêt à Terme B et de la Facilité de Crédit Renouvelable. Cette proposition répond à la fois aux besoins de liquidités du groupe et à la nécessité de réduire l'endettement de la société.Il précise que la SFA et la Procédure de Reconnaissance n'auraient aucun impact sur les autres créanciers du groupe, notamment sur les fournisseurs, ni sur le fonctionnement normal de la société.En conséquence, Technicolor annonce une autre sollicitation de l'accord de ses prêteurs actuels au titre des Contrats de Crédit, afin de permettre à Technicolor d'avoir la possibilité de demander l'ouverture de la SFA et de la Procédure de Reconnaissance, sans que ces actions ne constituent un cas de défaut de paiement en vertu des Contrats de Crédit.La société veillera à tenir le marché informé de l'issue des discussions avec ses prêteurs au titre des Contrats de Crédit.