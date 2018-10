TECHNICOLOR : fait part de pressions additionnelles du marché

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Technicolor a annoncé que ses résultats sont restés stables au troisième trimestre en dépit d’un environnement difficile. Le spécialiste des technologies de l'image et du son ne fournit plus que des commentaires qualitatifs s'agissant de ses performances trimestrielles. A taux de change constants, le chiffre d’affaires a légèrement augmenté.Pour le trimestre, le chiffre d'affaires de la Maison connectée (décodeurs et modems) est stable à taux de change constants par rapport à l'exercice précédent. Depuis le début de l'année, les ventes totales sont inférieures à celles de l'année dernière, en grande partie en raison de la faiblesse de la vidéo en Amérique du Nord.Pour la division Services Entertainment (effets visuels, postproduction, réplication de DVD et de Blu-Ray…) , le chiffre d'affaires au troisième trimestre est en ligne avec celui de l'année dernière à taux de change constants et courants. Depuis le début de l'année, et à taux de change constants, le chiffre d'affaires est légèrement inférieur à celui de l'an passé, la croissance des Services de Production ne compensant pas totalement la baisse du chiffre d'affaires des Services DVD.Technicolor a confirmé ses attentes d'un Ebitda ajusté des activités poursuivies globalement stable par rapport à 2017 à taux de change constants. Cette prévision intègre l'impact positif du plan de transformation du segment Maison Connectée, associé à des actions significatives de contrôle des coûts à travers le groupe qui permettent de compenser les pressions additionnelles du marché.Pour le reste de l'année, Technicolor s'attend à une baisse de plus de 15% des ventes de produits aux câblo-opérateurs nord-américains, à une pression soutenue sur les coûts des composants et à la volatilité du marché des Services DVD.