Technicolor : A suivre aujourd'hui

Technicolor a essuyé au premier semestre une perte nette de 152 millions d’euros contre une perte de 106 millions d’euros, un an plus tôt. L’Ebitda des activités poursuivies du spécialiste des technologies de l’image et du son a reculé de 31% à 57 millions d’euros. Il a baissé de 20%, corrigé de l’impact des changes. L’Ebitda de la Maison connectée a chuté de 51,7% à 26 millions d’euros. Le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’est élevé à 1,77 milliard d’euros, en baisse de 15,7%. Il a reculé de 9,3% à taux de change constants.Au vu de la performance du premier semestre et de l'évaluation du marché (baisse de 15% du marché de la vidéo des câblo-opérateurs en Amérique du Nord et pas d'aggravation des difficultés d'approvisionnement en composants), Technicolor confirme un objectif d'Ebitda ajusté des activités poursuivies globalement stable par rapport à 2017 à taux de change constants.