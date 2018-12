Technicolor : La valeur du jour à Paris TECHNICOLOR en voit de toutes les couleurs après son avertissement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Encore une séance compliquée pour Technicolor, qui voit son titre lourdement chuter de 14% à 0,88 euros sur la place de Paris. Et pour cause : le spécialiste des technologies de l'image et du son a lancé un nouvel avertissement sur résultats. Il prévoit désormais un Ebitda Ajusté 2018 (à taux de change constant par rapport à 2017) compris entre 265 millions d’euros et 275 millions d’euros. Auparavant, Technicolor visait un Ebitda Ajusté globalement stable par rapport à 2017, où ce dernier était ressorti à 291 millions d'euros.Cet ajustement résulte d'une fin d'année difficile sur le marché des DVD, qui n'a pu être que partiellement compensée par la poursuite de la croissance des activités de Services de Production (en particulier de l'activité Effets Visuels pour le cinéma et la télévision), de l'accélération du programme de transformation de Maison Connectée et de revenus résiduels provenant de l`activité de Licences de Brevets.En parallèle, Technicolor indique n'être engagé dans aucune discussion stratégique, y compris concernant l'activité Maison Connectée.Le mois dernier, la société rappelait pourtant qu'elle évaluait " régulièrement les options stratégiques envisageables pour ses activités, que ce soit sous forme d'acquisitions, de rapprochements ou de cessions ". Puis de préciser : " ceci peut passer par des discussions avec des concurrents ou avec des investisseurs financiers. "Enfin, Technicolor a fait part de son intention de rembourser par anticipation le prêt de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) d'un montant de 90 millions d'euros d'ici au 31 décembre 2018. Les autres emprunts à terme de la société, à échéance 2023, ne sont assortis d'aucun covenant financier.