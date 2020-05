Technicolor : La valeur du jour à Paris TECHNICOLOR estime "limité" l'impact du coronavirus au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Technicolor est en hausse ce vendredi de 1,35% à 0,2098 euros après la publication d'un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 de 739 millions d'euros, en baisse de 14,1% à changes constants. Le groupe estime que la pandémie de Covid-19 a eu un impact limité (interruption de la chaîne d'approvisionnement dans Maison Connectée, en particulier en Asie, et report de commandes dans les Effets Visuels Film et Séries TV) et que les coûts exceptionnels ont été contenus à environ 2 millions d'euros, constitués principalement des coûts des installations inactives liées aux Services de Production.Le recul reflète une diminution de la demande de Maison Connectée (-13,9%) liée à un ralentissement en Eurasie, une baisse de volume des Services DVD (-16,5%) et une baisse de l'activité Services de Production (-14,8%). En Amérique du Nord, les ventes de Maison Connectée (+10,6%) ont été tirées par les gains de parts de marché continus dans le haut débit, qui a augmenté de 16% par rapport à l'année précédente.L'EBITDA ajusté du groupe est ressorti à 27 millions d'euros, en baisse de 17,3%, alors que l'EBITA ajusté s'est amélioré, passant de -41 millions à -34 millions d'euros grâce à une meilleure gestion des coûts des dépenses de rendu dans le cloud.Dans cet environnement incertain, le groupe a gelé toutes les dépenses non critiques, y compris l'arrêt des dépenses d'investissement non essentielles, et fournira des objectifs mis à jour pour 2020-2022 dès qu'il y aura plus de visibilité sur l'impact de la pandémie.Richard Moat, Directeur général de Technicolor, a déclaré: "Dans cet environnement difficile, nous avons continué de nous concentrer sur la transformation opérationnelle et financière du Groupe, notamment en travaillant à la réalisation de 150 millions d'euros d'économies de coûts, comme annoncé lors de notre Journée Investisseurs.""Comme promis, nous sommes sur la bonne voie pour réaliser une économie de 100 millions d'euros d'ici la fin de 2020. En plus de l'objectif de 150 millions d'euros, nous avons maintenant identifié 75 millions d'euros supplémentaires de réduction des coûts, renforçant notre engagement à faire tout ce qu'il faut pour créer un avenir durable pour le Groupe."