Technicolor : REMBOURSEMENT ANTICIPE DU PRET BEI ATTERRISSAGE PRELIMINAIRE DE L'EBITDA AJUSTE 2018

Paris (France), 21 décembre 2018 - Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) annonce ce jour son intention de rembourser par anticipation le prêt de la Banque Européenne d'Investissement (« BEI ») d'un montant de 90 millions d'euros d'ici au 31 décembre 2018. Les autres emprunts à terme de la société, à échéance 2023, ne sont assortis d'aucun covenant financier.

Le Groupe prévoit désormais un EBITDA Ajusté 2018 (à taux de change constant vs. 2017) compris entre 265 millions d'euros et 275 millions d'euros, en ligne avec le consensus à date. Cette estimation résulte de la poursuite de la croissance des activités de Services de Production, en particulier de l'activité Effets Visuels pour le cinéma et la télévision, de l'accélération du programme de transformation de Maison Connectée et de revenus résiduels provenant de l'activité de Licences de Brevets, compensant une fin d'année difficile sur le marché des DVD.

En outre, le Groupe indique n'être engagé dans aucune discussion stratégique, y compris concernant l'activité Maison Connectée.

###

A propos de Technicolor

Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media & Entertainment, est à la pointe de l'innovation numérique. Grâce à nos laboratoires de recherche et d'innovation de premier plan, nous occupons des positions-clés sur le marché au travers de la fourniture de services vidéo avancés pour les créateurs et les distributeurs de contenu. Nous bénéficions également d'un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur les technologies de l'image et du son. Notre engagement : soutenir le développement de nouvelles expériences passionnantes pour les consommateurs au cinéma, à la maison, ou en mobilité.

www.technicolor.com Suivez-nous : @Technicolor - linkedin.com/company/technicolor

Les actions Technicolor sont enregistrées sur Euronext Paris (TCH) et sont négociables aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY).

Relations Investisseurs

Christophe Le Mignan : +33 1 41 86 58 83

Christophe.lemignan@technicolor.com