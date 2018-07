Technicolor : Résultats Semestriels 2018

Faits marquants du premier semestre 2018

Premier Semestre En millions d'euros 2017 2018 A taux constants Chiffre d'affaires des activités poursuivies 2 098 1 769 (9,3)% EBITDA ajusté des activités poursuivies 82 57 (20,0)% En % du chiffre d'affaires 3,9% 3,2% Flux de trésorerie disponible des activités poursuivies (109) (150) (41)

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'est élevé à 1 769 millions d'euros, en baisse de 9,3% à taux de change constants par rapport au premier semestre 2017, avec un EBITDA ajusté de 57 millions d'euros contre 82 millions d'euros au premier semestre 2017.

Les Services de Production ont réalisé une bonne performance (hausse du chiffre d'affaires de 4,6% par rapport à l'année dernière à taux constants) grâce à un taux élevé d'utilisation des capacités et une forte croissance de l'activité Effets Visuels pour le cinéma, la télévision et la publicité.

Le chiffre d'affaires des Services DVD a baissé de 9,5% à taux de change constants par rapport à l'année dernière, reflétant une baisse des volumes de DVD en définition standard, partiellement compensée par la croissance continue des disques au format Blu-RayTM ou Ultra-HD.

Le segment Maison Connectée a vu son chiffre d'affaires baisser de 13,6% à taux constants par rapport à l'année dernière, la pénurie de composants essentiels ayant entrainé 210 millions d'euros de commandes non livrées sur le premier semestre. Le chiffre d'affaires hors Amérique du Nord a néanmoins progressé de 15% à taux de change courants compensant seulement partiellement la baisse en Amérique du Nord.

Le segment Maison Connectée a lancé un plan de transformation sur 3 ans visant à la fois à gagner des parts de marché, améliorer la rentabilité et pouvoir absorber de nouvelles turbulences du marché. Ce plan inclut une réduction des coûts fixes de structure annuels de 40%, soit environ 140 millions d'euros d'économies sur une base de coûts 2017, sur une période de trois ans. Le Groupe prévoit des coûts futurs d'environ 55 millions d'euros pour la mise en œuvre du plan qui devraient générer un retour sur investissement moyen de moins de 15 mois.

Les flux de trésorerie des activités poursuivies sont négatifs de 150 millions d'euros, en baisse de 41 millions d'euros par rapport au premier semestre 2017 à taux de change constants, reflétant principalement un EBITDA ajusté plus faible, un besoin en fonds de roulement affecté par la saisonnalité de l'activité des Services DVD et une charge d'impôts plus élevée.

La structure financière est solide avec une dette brute nominale de 1 113 million d'euros, en hausse de 10 millions d'euros par rapport à fin décembre 2017. Le Groupe dispose également d'un bon niveau de liquidité à fin juin, avec une position de trésorerie de 197 millions d'euros et des lignes de crédit non tirées et disponibles pour un montant de 392 millions d'euros.

En ce qui concerne le projet de cession de l'activité Licences de brevets de Technicolor annoncé le 1er mars, Technicolor et InterDigital ont désormais conclu un accord d'acquisition définitif dont les termes sont conformes à ceux envisagés le 1er mars.

Comme indiqué lors de l'annonce, le Groupe est engagé dans un processus de désendettement et s'attend à effectuer des remboursements anticipés significatifs de la dette au cours du second semestre 2018, notamment en utilisant le produit de cession de l'activité Licences de brevets.

Le Conseil d'administration a nommé M. Maarten Wildschut en qualité de censeur pour une durée de 18 mois et a l'intention de proposer sa nomination au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale. M. Wildschut est co-responsable du Fonds RWC European Focus, un fonds d'investissement basé à Londres qui détient 10,1% du capital de Technicolor.

Objectifs sur l'année 2018

Au vu de la performance du premier semestre et de l'évaluation du marché (baisse de 15% du marché de la vidéo des câblo-opérateurs en Amérique du Nord par rapport à l'année dernière et pas d'aggravation des difficultés d'approvisionnement en composants), Technicolor confirme un objectif d'EBITDA ajusté des activités poursuivies globalement stable par rapport à 2017 à taux de change constants.

