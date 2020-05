Technicolor : amélioration de l'EBITA ajusté au 1er trimestre

Données financières (EUR) CA 2020 3 578 M EBIT 2020 52,5 M Résultat net 2020 -122 M Dette 2020 1 135 M Rendement 2020 - PER 2020 -0,44x PER 2021 -0,77x VE / CA2020 0,34x VE / CA2021 0,29x Capitalisation 85,8 M Graphique TECHNICOLOR Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TECHNICOLOR Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 0,84 € Dernier Cours de Cloture 0,21 € Ecart / Objectif Haut 306% Ecart / Objectif Moyen 306% Ecart / Objectif Bas 306% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Richard Moat Chief Executive Officer & Director Anne Bouverot Chairman Nathan Wappet Chief Operating Officer-Production Services Laurent Carozzi Chief Financial Officer Ginny Davis Chief Information & Security Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TECHNICOLOR -69.76% 93 VIVENDI -24.67% 24 443 BOLLORÉ -38.77% 7 529 DOLBY LABORATORIES, INC. -19.93% 5 545 BEIJING ENLIGHT MEDIA CO., LTD. 0.10% 4 373 WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC. -31.69% 3 368