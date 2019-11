Communiqué de presse

Technicolor annonce la nomination de Richard MOAT en tant que Directeur général

Lors de sa réunion du 5 novembre 2019 à Paris (France), le Conseil d’administration de Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) a nommé Richard Moat en tant que Directeur général de la société en remplacement de Frédéric Rose.

Richard apporte à Technicolor sa riche expérience de Directeur général ayant mené à bien des processus de transformation dans le secteur des télécoms et médias. Sa contribution sera clé dans la poursuite par Technicolor de plus de croissance, de création de valeur et d’une solidité financière renforcée.

Anne Bouverot, Présidente du Conseil, a déclaré : “En ma qualité de Présidente du Conseil d’administration, je me réjouis de la nomination de Richard Moat en tant que Directeur général de Technicolor. Richard a par le passé redressé avec succès plusieurs entreprises. Avec le soutien unanime du Conseil, il dirigera Technicolor avec l’objectif de créer de la valeur à long terme sur fond de rigueur financière. Durant son récent mandat à la tête de Eir Limited, Richard a démontré ses capacités en matière de conduite du changement, d’investissement dans la croissance et d’amélioration des performances, créant de la valeur pour toutes les parties prenantes.”

Richard Moat a ajouté : “Je suis heureux de rejoindre Technicolor. Riche de ses talents créatifs, de sa technologie et de son savoir-faire, la société a les atouts nécessaires pour renforcer son leadership dans l’ensemble de ses métiers. J’ai hâte de travailler avec les équipes à la réalisation de la performance à long terme.”

Le Conseil d’administration de Technicolor et Frédéric Rose sont convenus que celui-ci quitte ses fonctions de Directeur général de la société.

Anne Bouverot a ajouté : “Je souhaite remercier Frédéric Rose pour sa contribution et son engagement au service de Technicolor. Depuis qu’il a rejoint la société en 2008, Frédéric a transformé son portefeuille d’activités, recentré la société sur les métiers où elle a des positions de leader et rebrandé avec succès le Groupe en Technicolor.“

M. Moat a également été nommé par le Conseil comme administrateur de Technicolor en remplacement de M. Rose, qui a démissionné de son mandat.

Richard Moat sera basé à Paris.

Biographie de Richard Moat

Richard Moat dispose d’un solide bilan de Directeur général ayant mené avec succès des transformations dans le secteur des télécoms et médias.

En tant que Directeur général de Eir Limited, premier opérateur de telecoms irlandais, il a mené à bien le redressement de la société, tout en créant plus de 1 milliard d’euros de valeur actionnariale. Richard a rejoint Eir en 2012 en tant que Directeur financier avant d’en devenir Directeur général de 2014 à 2018.

Auparavant, Richard Moat a été Directeur général adjoint et Directeur financier d’Everything Everywhere Limited, le premier opérateur de téléphonie mobile du Royaume-Uni à l’époque. Avant cela, il a passé 17 ans au sein du groupe Orange, notamment en tant que Directeur général d’Orange Roumanie, Directeur général d’Orange Danemark et Directeur général d’Orange Thaïlande.

Richard Moat est diplômé en Finance d’entreprise et en Comptabilité de la London Business School et a un Master en droit de St Catharine’s College, Cambridge. Il a la double nationalité britannique et irlandaise.

