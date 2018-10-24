Technicolor : confirme viser un Ebitda ajusté globalement stable en 2018

24 octobre (Reuters) - Technicolor SA:
* TECHNICOLOR-CHIFFRE D'AFFAIRES STABLE AU T3
* TECHNICOLOR CONFIRME VISER UN EBITDA AJUSTÉ DES ACTIVITÉS
POURSUIVIES GLOBALEMENT STABLE PAR RAPPORT À 2017 À CHANGES
CONSTANTS
* TECHNICOLOR S'ATTEND POUR LE RESTE DE L'ANNÉE À UNE
BAISSE DE
PLUS DE 15% DES VENTES DE PRODUITS AUX CÂBLO-OPÉRATEURS
NORD-AMÉRICAINS, À UNE PRESSION SOUTENUE SUR LES COÛTS DES
COMPOSANTS ET À LA VOLATILITÉ DU MARCHÉ DES SERVICES DVD
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Paris)