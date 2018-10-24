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Technicolor : confirme viser un Ebitda ajusté globalement stable en 2018

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24/10/2018 | 18:39

24 octobre (Reuters) - Technicolor SA:

* TECHNICOLOR-CHIFFRE D'AFFAIRES STABLE AU T3

* TECHNICOLOR CONFIRME VISER UN EBITDA AJUSTÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES GLOBALEMENT STABLE PAR RAPPORT À 2017 À CHANGES CONSTANTS

* TECHNICOLOR S'ATTEND POUR LE RESTE DE L'ANNÉE À UNE BAISSE DE PLUS DE 15% DES VENTES DE PRODUITS AUX CÂBLO-OPÉRATEURS NORD-AMÉRICAINS, À UNE PRESSION SOUTENUE SUR LES COÛTS DES COMPOSANTS ET À LA VOLATILITÉ DU MARCHÉ DES SERVICES DVD Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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Dette 2018 639 M
Rendement 2018 -
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PER 2019
VE / CA 2018 0,27x
VE / CA 2019 0,26x
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