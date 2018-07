Technicolor creuse sa perte de 43% au 1er semestre

Paris (awp/afp) - Le groupe français de services et de technologies pour les médias numériques Technicolor, en difficulté financière, a creusé sa perte de 43% au premier semestre à 152 millions d'euros, a-t-il annoncé mardi.

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'est élevé à 1,769 milliard d'euros, en baisse de 15,7% avec un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté en recul de 31%, à 57 millions d'euros.

La situation de la trésorerie du groupe s'est encore détériorée sur la période: les flux de trésorerie des activités poursuivies sont négatifs de 150 millions d'euros, alors qu'ils étaient négatifs de 109 millions d'euros au premier semestre 2017, à taux de change constants.

Technicolor dispose toutefois d'un "bon niveau de liquidité à fin juin, avec une position de trésorerie de 197 millions d'euros et des lignes de crédit non tirées et disponibles pour un montant de 392 millions d'euros", a-t-il précisé.

Le groupe dirigé par Frédéric Rose compte sur la cession de son activité Licences de brevets à InterDigital, avec qui il a conclu un accord d'acquisition définitif, pour améliorer sa situation financière.

Engagé dans un processus de désendettement Technicolor "s'attend à effectuer des remboursements anticipés significatifs de la dette au cours du second semestre 2018", notamment en utilisant le produit de cession de cette activité, note-t-il.

Mais signe d'une évolution à venir de sa gouvernance, le conseil d'administration a nommé Maarten Wildschut en qualité de censeur pour 18 mois et a l'intention de proposer sa nomination au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale, précise-t-il.

M. Wildschut est un des responsables de RWC European Focus, un fonds d'investissement basé à Londres, qui détient 10,1% du capital de Technicolor.

Technicolor affiche une dette nette de 910 millions d'euros au 30 juin, stable par rapport à la fin du premier semestre 2017.

afp/rp