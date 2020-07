Technicolor : plan de sauvegarde adopté par les créanciers

06/07/2020 | 09:00

Technicolor annonce l'adoption ce dimanche, du projet de plan de sauvegarde par le comité des créanciers, la prochaine étape-clé de sa procédure de sauvegarde financière accélérée étant l'assemblée générale du 20 juillet, qui se tiendra à huis clos.



'Une forte participation, nécessaire pour atteindre le niveau de quorum minimum, et un vote positif des actionnaires en faveur de toutes les résolutions, sont de la plus haute importance pour l'avenir de la société', prévient le spécialiste des technologies de l'image.



'Dans le cas contraire, Technicolor n'aura d'autre choix que de demander au tribunal d'engager une procédure de redressement ou liquidation judiciaire', poursuit-il, ajoutant que ses actions perdraient alors la totalité ou la quasi-totalité de leur valeur.



