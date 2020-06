Technicolor : proposition globale de la part de prêteurs

05/06/2020 | 07:32

Technicolor annonce avoir reçu une proposition globale indicative, ayant le soutien, à ce jour, d'institutions financières représentant environ 59% des prêteurs du prêt à terme B et des prêteurs de la facilité de crédit renouvelable.



Elle consisterait en un nouveau financement d'environ 400 millions d'euros sous forme de dette, entièrement souscrit par ces prêteurs proposants, afin de financer les besoins de liquidités du groupe et de rembourser la facilité du crédit-relais le 31 juillet.



Elle comprendrait aussi un désendettement substantiel du spécialiste de technologies de l'image par conversion en capital, avec une réduction de la dette portant sur le prêt à terme B et la facilité de crédit renouvelable.



