Technicolor réagit à la décision de Moody’s et confirme ses perspectives d’activités

Paris (France), 18 octobre 2019 – Technicolor (Euronext Paris : TCH, OTCQX : TCLRY) prend acte de la décision de Moody's d’abaisser sa notation financière de B2 perspective négative à B3 perspective négative et confirme ses perspectives d’activités.

Moody’s justifie la révision de la notation par la performance opérationnelle et la génération de flux de trésorerie de Technicolor au premier semestre 2019, ainsi que par un environnement macroéconomique fragilisé dans les activités de Services de Production comme l’attesterait le dépôt de bilan de Deluxe Entertainment, ce que Technicolor conteste.

Le changement de notation n'a aucun impact sur les investissements et la stratégie poursuivis par le Groupe pour soutenir sa croissance organique dans les Services de Production et mener à bien son programme de transformation de Maison Connectée. La rentabilité du Groupe et la génération de flux de trésorerie vont s’améliorer de manière significative au second semestre, grâce à une saisonnalité traditionnellement favorable au second semestre et à un effet de rattrapage tant pour Services de Production que pour Maison Connectée. Ce que Moody’s reconnaît en indiquant s'attendre « à ce que la société soit en mesure d'améliorer significativement ses performances opérationnelles et financières » au second semestre 2019.

En ce qui concerne l’activité Services de Production, Technicolor a enregistré une croissance d’environ 10% au premier semestre 2019, maintenant sa position de leader mondial dans les Effets Visuels Film, Séries TV et Publicité. Ce marché très dynamique est notamment soutenu par le lancement de nombreux services de streaming dans les mois à venir.

Au 30 juin 2019, Technicolor disposait de 325 millions d'euros de liquidités, constituées d'une trésorerie disponible de 65 millions d'euros et de lignes de crédit disponibles de 260 millions d'euros à échéance décembre 2021.

Le Conseil d'administration de Technicolor, et notamment les représentants de RWC Asset Management et Bpifrance Participations, réitère à l'unanimité son soutien aux actions structurelles en cours visant à renforcer le Groupe.

Technicolor publiera un point sur son activité du troisième trimestre le 5 novembre 2019.

