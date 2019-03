TechnipFMC : Poursuite du mouvement baissier 08/03/2019 | 11:29 vente En cours

Cours d'entrée : 18.825€ | Objectif : 16.5€ | Stop : 20.4€ | Potentiel : 12.35% La tendance de fond clairement baissière sur le titre TechnipFMC devrait se prolonger au cours des prochaines séances.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 16.5 €. Graphique TECHNIPFMC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 16.46 EUR.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.62 pour l'année 2019.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 22.49 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services et équipements liés au pétrole - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TECHNIPFMC 9.35% 9 687 SCHLUMBERGER NV 20.21% 58 890 BAKER HUGHES A GE CO 22.37% 26 999 HALLIBURTON COMPANY 5.08% 24 370 NATIONAL OILWELL VARCO 6.26% 10 192 TECHNIPFMC 9.91% 9 687 ENERGY ABSOLUTE PCL --.--% 5 568 SAIPEM 44.56% 5 347 JOHN WOOD GROUP 9.17% 4 960 DIALOG GROUP BERHAD --.--% 4 413 SBM OFFSHORE 30.02% 3 907

Données financières ($) CA 2019 13 150 M EBIT 2019 1 006 M Résultat net 2019 576 M Trésorerie 2019 1 475 M Rendement 2019 2,45% PER 2019 16,15 PER 2020 13,74 VE / CA 2019 0,62x VE / CA 2020 0,57x Capitalisation 9 687 M Prochain événement sur TECHNIPFMC 07/03/19 Credit Suisse Mini LNG Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 32 Objectif de cours Moyen 29,0 $ Ecart / Objectif Moyen 35% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Douglas J. Pferdehirt Chief Executive Officer & Director Thierry Pilenko Executive Chairman Maryann T. Mannen Chief Financial Officer & Executive VP Bradley D. Beitler Executive VP-Technology, Research & Development Arnaud Caudoux Independent Director