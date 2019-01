PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le rebond des services pétroliers devrait se poursuivre selon Morgan Stanley, alors que les valeurs du secteur se reprennent après les points bas de fin décembre et bénéficient du redressement des prix du pétrole. Si l'intermédiaire financier reconnaît que les perspectives cycliques sont relativement mitigées avec des cours du baril qui dépassent à peine les 60 dollars actuellement, il voit néanmoins un potentiel après le "sell-off" du quatrième trimestre. Compte tenu des incertitudes macroéconomiques, Morgan Stanley accorde sa préférence aux "valeurs de qualité" présentant de solides situations financières. La banque privilégie ainsi Tenaris, TechnipFMC et Subsea 7, avec des recommandation "surpondérer". L'objectif de cours sur TechnipFMC est toutefois ajusté à 33 dollars, au lieu de 34 dollars précédemment. Parmi les autres valeurs cotées à Paris, l'objectif de cours sur Vallourec est abaissé à 2,6 euros, au lieu de 3,3 euros auparavant, et celui sur CGG passe de 2,6 euros à 2 euros, pour des recommandations inchangées à "pondération en ligne". (fberthon@agefi.fr) ed: ECH

