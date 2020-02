TechnipFMC : Berenberg reste à 'conserver'

11/02/2020 | 14:51

Berenberg maintient sa recommandation 'conserver' et son objectif de cours de 20 euros sur TechnipFMC, après la confirmation par le groupe parapétrolier de ses objectifs de marge 2019, mais avec environ 2,4 milliards de dollars de charges de dépréciation d'actifs.



Le broker précise que cette dépréciation 'est liée à la faible performance du cours de Bourse, qui a signifié que la vision qu'a l'entreprise de la juste valeur de ses activités n'était plus soutenue par le marché'.



'L'action s'est montrée faible récemment, reculant de plus de 20% depuis le début de l'année, reflétant en partie les pressions de marges ces derniers trimestres et l'incertitude avant la scission de l'onshore-offshore', poursuit-il.



