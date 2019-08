TechnipFMC : Berenberg voit d'un bon oeil le plan de scission

27/08/2019 | 09:28

Berenberg réaffirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de 29 dollars ou 26 euros sur TechnipFMC, après l'annonce de son plan de séparation en deux sociétés, via une scission du segment onshore/offshore au cours du premier semestre 2020.



'Nous pensons que l'entreprise est actuellement sous-valorisée de façon substantielle par le marché, et que cette transaction pourrait donc aider à mettre en lumière et à libérer de la valeur pour le groupe', juge le broker dans sa note.



Selon lui, 'l'activité subsea pourrait potentiellement attirer la prime de valorisation qu'elle mérite', tandis que l'activité scindée 'pourrait être récompensée pour le carnet de commandes GNL exceptionnel qu'elle a récemment gagné'.



