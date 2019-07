TechnipFMC : Credit suisse toujours à l'achat

30/07/2019 | 11:13

Le bureau d'études Credit suisse confirme son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action parapétrolière TechnipFMC, tout en ajustant à la hausse son objectif de cours de 26 à 27 euros pour le titre coté à Paris, soit 30 dollars pour celui coté à New York.



Les analystes saluent à leur tour les robustes commandes dévoilées avec les comptes semestriels, ce qui devrait continuer de porter le titre. Mais aussi le relèvement des projections pour les deux principales divisions, Subsea et Onshore/Offshore. Ce qui, selon les spécialistes, souligne la qualité d'exécution du groupe, et devrait ajouter un catalyseur à l'action.







