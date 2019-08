TechnipFMC : Jefferies accueille favorablement la scission

27/08/2019 | 10:05

Le bureau d'études Jefferies confirme son conseil d'achat sur l'action TechnipFMC après que le groupe parapétrolier a annoncé hier soir un projet de scission de l'essentiel de sa branche d'ingénierie et de construction (dite aussi E&C), soit principalement Onshore/Offshore. L'objectif de cours est de 28 euros pour l'action cotée à Paris, et de 33 dollars pour celle inscrite à New York.



Les analystes soulignent que ce projet, qui devrait être finalisé au 1er semestre 2020, est proposé alors que la branche E&C du groupe affiche un carnet de commandes record. La scission est jugée 'relativement simple', la direction estimant d'ailleurs que les synergies entre les différentes activités sont faibles.



Jefferies relève aussi que les activités qui resteront dans le périmètre du groupe, soit l'essentiel des branches Subsea et Surface Technologies, disposent d'une 'avance incontestable sur leur marché'.





