TechnipFMC : Jefferies toujours à l'achat

19/06/2019 | 10:40

Le bureau d'études Jefferies a confirmé ce matin son conseil d'achat sur l'action TechnipFMC, après l'annonce de plusieurs contrats, dont un dépasse le milliard de dollars. L'objectif de cours de 26 euros augure d'un potentiel de hausse de plus de 20%.



Certes, reconnaît Jefferies, l'annonce de ces contrats avec Anadarko était attendue, mais elle est cependant importante. Les analystes relèvent que les annonces d'un 'contrat majeur', ce qui chez TechnipFMC désigne une affaire de plus d'un milliard de dollars, étaient plutôt rares ces dernières années. Ce qui constitue un signal encourageant pour le segment 'Subsea' du groupe.







