TechnipFMC : Morgan Stanley relève lui aussi son objectif

30/07/2019 | 13:25

Le bureau d'études Morgan Stanley a confirmé son conseil d'achat ('surpondérer') sur l'action TechnipFMC, tout en retenant de 29 à 32 euros l'objectif assigné au titre coté à Paris. Et de 33 à 36 dollars pour l'action new-yorkaise.



Les analystes s'attendent à une poursuite de la génération de trésorerie du projet gazier Yamal jusqu'en 2022, ce qui devrait atténuer les inquiétudes du marché à ce sujet. Ils soulignent aussi le niveau record atteint par le ratio 'book to bill' après d'importantes entrées de commandes qui témoignent du succès de l'offre intégrée du groupe.





