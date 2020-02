TechnipFMC : Oddo BHF reste à 'alléger'

11/02/2020 | 09:57

Oddo BHF maintient son opinion 'alléger' et son objectif de cours de 15,1 euros sur TechnipFMC, considérant que le risque-rendement 'n'est pas attractif' sur le titre, après l'annonce par le groupe en voie de scission de lourdes dépréciations d'actifs.



'Il va enregistrer des dépréciations de 2,4 milliards de dollars (soit 32% de sa capitalisation boursière actuelle) en grande partie sous l'effet de l'évolution de sa mauvaise performance boursière et de changements de perspectives du marché nord-américain', précise-t-il.



Le bureau d'études justifie sa position 'alléger' essentiellement du risque de flowback important sur Technip Energies post opération et par l'absence de visibilité sur la répartition de la trésorerie entre les deux futures entités.



