TechnipFMC : Oddo confirme son opinion

27/08/2019 | 09:57

TechnipFMC a annoncé que son conseil d'administration a approuvé un plan de scission du groupe en deux entreprises cotées séparément.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son opinion Alléger avec un objectif de cours de 22,9 E sur la valeur compte tenu d'un risk/reward peu attractif (potentiel moyen de hausse post opération autour de 5-6%).



Les analystes préfèrent jouer les pure players de l'Offshore déjà bien en ordre de marche : Subsea 7 (Achat, 145 NOK), et SBM Offshore (Achat, 22 E).



' L'officialisation par le groupe d'un projet de scission en 2 entités distinctes fait, selon nous, du sens d'un point de vue industriel '.



Le bureau d'analyses souligne les ambitions de spin-off : separation entre RemainCo (ex Subsea et Techno de Surface CA 7 Md$, backlog 10 Md$) et SpinCo (ex Onshore Offshore CA 6 Md$ backlog 19 Md$).



' Alors que la fusion est encore toute récente : peu de synergies pour la division Onshore Offshore, cette fusion était surtout créatrice de valeur en Subsea ' explique Oddo.



