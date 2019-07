TechnipFMC : UBS salue des trimestriels meilleurs que prévu

25/07/2019 | 11:25

UBS confirme son conseil d'achat sur l'action parapétrolière TechnipFMC, portée ce matin à Paris par ses comptes semestriels. L'objectif de cours à 12 mois reste fixé à 26 euros.



Qu'il s'agisse du CA (+ 5% par rapport au consensus), de l'EBITDA (+ 18%) ou des commandes de la branche Subsea (2,6 milliards de dollars, + 36% par rapport aux attentes !), le groupe a fait mieux que prévu, soulignent les analystes. Et les marges de profiter de l'effet de levier découlant de la forte hausse des ventes (+ 16%).



Enfin, TechnipFMC a relevé certaines de ses prévisions pour 2019, ce qui augure selon UBS d'un relèvement de 10% environ du consensus d'EBITDA.





