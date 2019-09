TechnipFMC : UBS toujours à l'achat

17/09/2019 | 12:58

UBS a confirmé ce matin son conseil d'achat sur l'action du groupe parapétrolier TechnipFMC, qui reste son pari préféré parmi les acteurs de l'offshore. L'objectif de cours à 12 mois est fixé à 26 euros.



La note de recherche souligne les solides prises de commandes dans les divisions Subsea et Engineering & Construction. Certes, le titre s'est bien repris depuis le début de l'année (+ 30% environ) mais selon UBS, sa valorisation actuelle n'intègre que des anticipations prudentes sur les commandes comme sur les marges.



Enfin, le projet de scission de la branche Engineering & Construction, au 1er semestre 2020, devrait également soutenir le titre.





