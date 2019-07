TechnipFMC : à l'achat, Jefferies porte sa cible à 28 euros

30/07/2019 | 09:33

Le bureau d'études Jefferies confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action du groupe parapétrolier TechnipFMC, tout en relevant son objectif de cours de 26 à 28 euros - et de 29 à 33 dollars, pour le titre coté à New York.



Les analystes saluent les prises de commandes record annoncées par le groupe à l'occasion de ses comptes semestriels, ainsi que le relèvement des prévisions pour ses deux principales divisions.



'Le succès continu (et croissant) de l'offre iEPCI (une prestation intégrée, de la conception à l'installation des équipements, ndlr) de TechnipFMC dans le Subsea et les stratégies ciblées du groupe dans le gaz naturel liquéfié (GNL) nous permettent d'intégrer dans notre scénario les prises de commandes nécessaires pour dépasser les 18 milliards de dollars de CA d'ici 2021', argumente Jefferies.









