TechnipFMC : point d'entrée à venir pour Morgan Stanley

05/12/2018 | 11:50

Morgan Stanley réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 39 dollars sur TechnipFMC, voyant 'un point d'entrée attractif une fois que l'évènement des 12 et 12 décembre aura clarifié les attentes pour 2019'.



'Avec des risques devenant asymétriques en faveur d'une hausse', le broker confirme sa vision positive sur le titre et 'se préparerait à l'acheter le 13 décembre, lorsque la réunion de l'OPEP et les perspectives du groupe parapétrolier seront derrière nous'.



