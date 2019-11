TECHNIPFMC conclut un protocole d'accord pour la vente de son navire subsea G1201

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TechnipFMC a annoncé mardi soir son intention de vendre le navire G1201 dans le cadre de sa stratégie globale d'optimisation du profil et de la taille de sa flotte subsea. « Suite à l’annonce récente de l’accord d’alliance de la société avec un partenaire de premier plan pour l’installation de conduites sous-marines utilisant la technologie de pose en S, cette opération démontre l’intention de la société d’utiliser des accords de collaboration, dans la mesure du possible, afin de mettre en œuvre son modèle commercial différentiant iEPCI », a expliqué TechnipFMC.L'accord est soumis à certaines conditions préalables pour mener à bien la transaction. La société espère finaliser la vente en décembre si ces conditions sont remplies, y compris la livraison du navire en décembre 2019.Le protocole d'accord inclut également un accord de collaboration avec l'acheteur qui s'engagerait à une exclusivité de cinq ans sur une liste de projets subsea spécifiques dans une juridiction donnée, ainsi que le droit de premier refus pour d'autres projets non spécifiquement nommés dans l'accord de collaboration.En raison de ce protocole, la société a également examiné la valeur comptable du navire G1200, navire jumeau du G1201, de conception, de classe d'actif et de fonctionnalités similaires.Compte tenu du prix de vente proposé du G1201, de sa valeur comptable actuelle et de la valeur comptable du G1200, son navire jumeau, la société a enregistré une charge de dépréciation d'actifs hors trésorerie.La charge totale hors trésorerie était de 125 millions de dollars pour les deux navires et a été enregistrée au troisième trimestre 2019.