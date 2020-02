TechnipFMC : Annonce Un Dividende Trimestriel

Regulatory News:

TechnipFMC (NYSE:FTI) (Paris:FTI) (ISIN:GB00BDSFG982) a annoncé aujourd’hui que le Conseil d’Administration de la Société a approuvé le versement d’un dividende trimestriel en numéraire de 0,13 dollar par action ordinaire, qui sera mis en paiement le 8 avril 2020 ou rapidement après cette date aux actionnaires inscrits en compte au 24 mars 2020 après clôture de la bourse de New York (« NYSE »). La date de détachement du coupon sera le 23 mars 2020.

À propos de TechnipFMC

TechnipFMC est un leader mondial des projets subsea, onshore/offshore et surface. Grâce à nos technologies et systèmes de production propriétaires, à notre expertise intégrée et à nos solutions complètes, nous améliorons la rentabilité économique des projets de nos clients.

Notre position unique nous permet d’offrir une plus grande efficacité tout au long du cycle de vie des projets, depuis leur conception jusqu’à leur réalisation et même au-delà. Grâce à des technologies innovantes et de meilleures performances, notre offre ouvre de nouvelles opportunités à nos clients dans le développement de leurs ressources pétrolières et gazières.

Nos 37 000 collaborateurs sont tous guidés par un engagement sans faille auprès de nos clients et par une forte culture de l’innovation. Ils remettent en question les pratiques du secteur de l’énergie et repensent les méthodes pour atteindre les meilleurs résultats.

