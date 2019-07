TechnipFMC brille en Bourse avec son contrat majeur en Sibérie

TechnipFMC a décroché un contrat de 7,6 milliards de dollars (6,72 milliards d'euros) portant sur l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction auprès de Novatek et de ses partenaires pour le projet Arctic LNG 2 situé dans la péninsule de Gydan en Sibérie, précise le groupe dans un communiqué.

Ce montant représente environ la moitié du carnet de commandes de 14,56 milliards de dollars que le groupe affichait fin 2018.

Dans le cadre de ce projet, TechnipFMC fournira notamment trois trains de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une capacité de 6,6 millions de tonnes par an.

L'intermédiaire Jefferies estime qu'avec ce contrat, le carnet de commandes de la division Onshore/Offshore de TechnipFMC atteindra plus de 16 milliards de dollars dans les comptes du deuxième trimestre et le carnet de commandes du groupe peut-être plus de 25 milliards de dollars, le niveau le plus élevé depuis le deuxième trimestre 2015.

Jefferies maintient sa recommandation à l'achat sur le titre.

Le projet Arctic LNG 2 vise l'extraction de plus de sept milliards de barils d'équivalent pétrole (bep) de ressources et une capacité de production de 19,8 millions de tonnes par an, soit 535.000 barils équivalent pétrole par jour.

Novatek détient 60% du projet, contre une participation de 10% chacun pour Total, les groupes chinois CNPC et CNOOC et le consortium japonais Japan Arctic LNG.

